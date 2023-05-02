Sezon başında çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, İstanbul'daki rehabilitasyon sürecinin ardından Trabzon'a geldi. "Eve dönüş" mesajını paylaşan yıldız orta saha oyuncusunun son durumu, detaylı testler sonrası netlik kazanacak. Başarılı futbolcunun son maçlarda kadroda yer alması bekleniyor. Sakatlığını tamamen atlatan Serkan Asan ise Ankaragücü mücadelesinde forma giymeyi hedefliyor.



5 İSİMDEN GÜZEL HABER



Abdülkadir Ömür, Visca, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar... Sakatlıkları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen 5 oyuncunun, yarın çalışmalara başlaması bekleniyor. 5 isimden sadece Visca'nın sakatlığı biraz daha ciddi gözükürken, Abdülkadir Ömür ve Denswil'in ağrılarının büyük oranda geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Bjelica, Ankaragücü karşısında daha geniş bir kadroya sahip olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ