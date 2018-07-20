Trabzonspor 51. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

Cagliari ile hazırlık maçı

, kuruluşununyıl dönümünüveçeşitli etkinliklerle kutlayacağını duyurdu.Kulübün basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, etkinliklerin 29 Temmuz'da başlayacağını, 2 ve 4 Ağustos'ta da organizasyonlar yapılacağını belirtti.Bir süre önce başlatılankampanyasının kulüp politikasında önemli bir anlayış değişikliğine işaret ettiğini vurgulayan Kafkas, şöyle devam etti:Kafkas, etkinliklerin düzenlenecek törenlerle devam edeceğini kaydederek,ifadelerini kullandı.Bordo-mavili takımın, kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Cagliari ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceği bildirildi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Passolig tarafından 23 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacağı, bilet fiyatlarının 30, 40 ve 100 lira olacağı açıklandı.