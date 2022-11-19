Trabzon'da Visca'ya durmak yok

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığını atlatan Edin Visca, çalışmalarına devam ediyor.
Takım arkadaşları izinli olmasına rağmen fiziksel anlamda açığını kapatmak için çalışmalarını sürdüren Bosnalı sağ kanat, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönecek.
2. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Visca'nın dönüşü Karadeniz temsilcisinin hücum gücünü artıracak.
Takım arkadaşları izinli olmasına rağmen fiziksel anlamda açığını kapatmak için çalışmalarını sürdüren Bosnalı sağ kanat, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönecek.
2. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Visca'nın dönüşü Karadeniz temsilcisinin hücum gücünü artıracak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ