Trabzon'da Visca'ya durmak yok

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayan Edin Visca, bireysel idmanlarına devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzon'da Visca'ya durmak yok
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19 Kasım 2022 14:01
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığını atlatan Edin Visca, çalışmalarına devam ediyor.

Takım arkadaşları izinli olmasına rağmen fiziksel anlamda açığını kapatmak için çalışmalarını sürdüren Bosnalı sağ kanat, Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönecek.

2. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Visca'nın dönüşü Karadeniz temsilcisinin hücum gücünü artıracak.

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