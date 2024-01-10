Tottenham'dan bir transfer daha: Radu Draguşin

Tottenham, Genoa'nın 21 yaşındaki Romen stoperi Radu Draguşin'i yaklaşık 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tottenham'dan bir transfer daha: Radu Draguşin
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10 Ocak 2024 16:09
Son güncelleme 10 Ocak 2024 16:21
Timo Werner ile kadrosunu güçlendiren Tottenham Hotspur, bir yeni transferini daha açıklamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Genoa'nın 21 yaşındaki Romen stoperi Radu Draguşin'i kadrosuna kattı. 

Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere Londra'ya geldiği belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı aktarıldı. 

Öte yandan Tottenham'ın bu transfer için İtalyan ekibi Genoa'ya yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Genoa ile 22 maça çıkan Draguşin, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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