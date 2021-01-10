Tottenham, 8. lig ekibine gol yağdırdı

İngiltere FA Kupası'nda 8. lig seviyesi olan Kuzey Premier Ligi'nin takımı Marine AFC ile Tottenham karşı karşıya geldi. Tottenham 5-0'lık skorla tur atladı.
Tottenham'ın golleri 24., 30. ve 37. dakikalarda Carlos Vinicius, 32. dakikada Lucas Moura ve 60. dakikada Devine'den geldi.
Teknik direktör Jose Mourinho, 8. lig takımına karşı as kadrosundan Son, Harry Kane gibi isimleri dinlendirdi.
Tottenham, Premier Lig'de sıradaki maçında Aston Villa deplasmanına gidecek.
Tottenham'ın golleri 24., 30. ve 37. dakikalarda Carlos Vinicius, 32. dakikada Lucas Moura ve 60. dakikada Devine'den geldi.
Teknik direktör Jose Mourinho, 8. lig takımına karşı as kadrosundan Son, Harry Kane gibi isimleri dinlendirdi.
Tottenham, Premier Lig'de sıradaki maçında Aston Villa deplasmanına gidecek.