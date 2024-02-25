Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'ya 3. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da 3. oldu.

Haber; Basın Bülteni
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Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'ya 3. oldu
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25 Şubat 2024 10:40
Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) başlangıç durağı olan Avustralya hafta sonunda sezonun ilk yarışlarına hızlı bir başlangıç yaptı. 12 yarıştan oluşan 2024 takviminin Avrupa dışındaki tek yarışına Phillip Island Grand Prix Pisti ev sahipliği yaptı.

Bu sezon yeni motosikleti BMW ile şampiyonluk mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 2. yarışı öncesi gerçekleşen Superpole yarışını 3. sırada bitirerek podyumda yer almayı başardı. Red Bull sporcusu, motosikletinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle sezonun 2. yarışından puansız ayrıldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı 22-24 Mart tarihlerinde Katalunya'da koşulacak.

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