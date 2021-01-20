Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.Stjepan Tomas ile yolları ayırdıktan sonra Marius Sumudica ile büyük oranda anlaşan ve Gaziantep FK maçına Ersin Aka ile çıkan Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. (P) dakikalarda Milan Skoda, 88. dakikada Samudio (P) kaydetti.Çaykur Rizespor'un 35 yaşındaki golcüsü Milan Skoda, son 9 lig maçında 7 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Skoda bu sezon toplam 16 lig maçına çıkarken, 8 gol atıp, 2 asist yaptı.Marius Sumudica'nın ardından ilk maçını kazanan Gaziantep FK, Rize deplasmanında mağlup oldu. Gaziantep FK'nın anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam Sa Pinto maçı tribünden izledi.Ligde tam 5 hafta sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 24'e yükseltti. Gazaintep FK 34 puanda kaldı.Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor, Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Hatayspor'u ağırlayacak.12. dakikada Maxim'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Kenan Özer'in düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.21. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine ortasında Melnjak topu boş pozisyonda Abdullah Durak'a indirdi. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.32. dakikada kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maçın hakemi Halis Özkahya, karşılaşmanın kırmızı topla devam etmesine karar verdi.42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan Fernando'nun ceza sahası içerisine ortasında Doğan Erdoğan göğsü ile topu boş pozisyondaki Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden seken topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-049. dakikada ceza yayı üzerinde Donsah'ın sert şutunda kaleci Günay Güvenç'ten seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Günay Güvenç, bu kez yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.53. dakikada Fernando'nun ortasında ceza sahası içerisinde Djilobodji'nin topa elle müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen maçın hakemi Halis Özkahya, penaltı kararı verdi.55. dakikada Skoda'nın penaltı vuruşunda, kaleci Günay Güvenç köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen top filelere gitti: 2-0.62. dakikada Fernando'nun defansın arkasına pasında iyi hareketlenen Samudio'nun, ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtmak istediği topu kaleci Günay Güvenç, son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.75. dakikada kar yağışı nedeni ile saha çizgileri maçın hakemi Halis Özkahya'nın uyarısı ile görevliler tarafından yeniden çizildi.85. dakikada Donsah'ın defansın arkasına pasında hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya vuruşunda, top yandan auta çıktı. Pozisyonu VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen maçın hakemi Halis Özkahya, penaltı kararı verdi.88. dakikada penaltı atışını kullanan Samudio, topu filelere gönderdi: 3-0.Çaykur DidiHalis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa SönmezZafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Doğan Erdoğan (Dk. 77 Sabo), Fernando (Dk. 65 Michalak), Samudio (Dk. 90+2 Jovancic), Skoda (Dk. 90+1 Kemal Rüzgar)Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 78 Morais), Maxim (Dk. 57 Dicko), Mirallas (Dk. 29 Furkan Soyalp), Kozulj (Dk. 78 Andre), Kenan Özer (Dk. 58 Souza), Muhammet DemirDk. 42 ve 55 (penaltıdan) Skoda, Dk. 88 Samudio (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)Dk. 29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Djilobodji, Dk. 88 Günay Güvenç (Gaziantep FK)