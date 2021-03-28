Todibo: "Barça'da yedek olmaktansa, Fransa'da alt ligde oynarım"

Barcelona'nın devre arasında Fransa'nın Nice takımına kiraladığı Todibo, Katalan ekibine geri dönmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; ogcnice.com
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Todibo: 'Barça'da yedek olmaktansa, Fransa'da alt ligde oynarım'
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28 Mart 2021 18:32
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te kiralık olarak forma giyen Jean-Clair Todibo, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Barcelona'ya geri dönmek istediğini söyledi.

Barcelona'da oynayamıyor olmanın kötü bir şey olduğunu söyleyen Todibo, "Barcelona'nın oyuncusu olmak ama orada oynayamamak berbat. Barcelona'da yedek kulübesinde oturmaktansa Fransa'nın alt liglerinde oynamayı tercih ederim. Barcelona'ya transfer olmak çılgınca ama ben sadece 5 maçta oynadım. 2019'da İspanya'da şampiyon olduk ama takıma bir yardımım olmadı. Sanırım geri döndüğümde daha fazlasını başarabilirim." dedi.

Bu sezon Nice'te 21 resmi maça çıkan 21 yaşındaki stoper oyuncusu, gol ya da asist katkısı üretemedi.



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