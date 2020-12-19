Tisserand'dan 2 haftada 2 penaltı!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand eleştiri topladı.



Kongolu stoper, ceza sahası içerisinde elle oynadı ve Gaziantep FK lehine penaltıya sebep oldu.



Marcel Tisserand, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da rakibini düşürerek penaltıyı yaptıran isim olmuştu.



Tisserand'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sosyal medyada oldukça eleştiri topladı.



AVRUPA'DA EN ÇOK PENALTI YAPTIRAN STOPERLER F.BAHÇE'DE



Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok. Sarı lacivertlilerde Mauricio Lemos, Tisserand ve Serdar Aziz 2'şer penaltı yaptırdı.



