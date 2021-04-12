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Timberwolves'dan, Towns'ın annesi için yürek burkan jest!

Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın geçtiğimiz sene vefat eden annesi için, önceki geceki Chicago Bulls maçında bir koltuk ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın geçtiğimiz sene vefat eden annesi için, önceki geceki Chicago Bulls maçında bir koltuk ayırdı.

Timberwolves oldukça zorlu bir sezon geçirse de, takım oyuncularını desteklemenin yollarını bulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Karl-Anthony Towns, annesi Jacqueline Towns'ı KOVID-19 nedeniyle kaybetmişti. Timberwolves, Bulls'a karşı oynadığı dün geceki maçta anne Towns'a bir koltuk ayırarak, desteğini tekrar göstermeye karar verdi.

Karşılaşma sonrasında Towns, babası ve eski takım arkadaşı olan Bulls yıldızı Zach LaVine'le bir araya gelerek yürekleri ısıtan bir an yaşadılar:


Towns'ın annesi, geçtiğimiz seneden bu yana geçen süre zarfında kaybettiği birçok aile üyesinden yalnızca biriydi.


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