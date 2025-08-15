Tiago Tomas, Stuttgart'a imzayı atıyor!

SÖZLEŞME 2029'A KADAR

SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK



SPORTİNG'DEN BUNDESLİGA'YA YOLCULUK

SEZON PERFORMANSI

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, transferlerine devam ediyor.Daha önce Lorenz Assignon ve Lazar Jovanovic gibi transferlerde mutlu sona ulaşan Alman ekibi, son olarak Wolfsburg forması giyen Tiago Tomas için de kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.Bundesliga ekibi VfB Stuttgart, 23 yaşındaki Portekizli forvet Tiago Tomás'ın transferi için VfL Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Taraflar daha önce sözlü mutabakata varmıştı, bugün ise resmi imzalar öncesi tüm detaylar netleşti.Genç golcü, Stuttgart ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza atacak. Transferin toplam maliyetinin 13 milyon euro (11+2 milyon euro bonus) olduğu öğrenildi.Tiago Tomás'ın sağlık kontrollerinin bugün değil, hafta sonu (cumartesi/pazar) yapılması planlanıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından resmi duyurunun yapılması bekleniyor.Portekiz'in Sporting altyapısından yetişen Tiago Tomás, kariyerinde önemli bir gelişim göstererek Bundesliga'nın dikkat çeken genç forvetlerinden biri haline geldi. Stuttgart, bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.Geçtiğimiz sezonda Wolfsburg formasıyla 36 maça çıkan Portekizli santrfor, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.