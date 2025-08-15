15 Ağustos
Tiago Tomas, Stuttgart'a imzayı atıyor!

VfB Stuttgart, Portekizli golcü Tiago Tomas için Wolfsburg ile her konuda anlaşmaya vardı.

15 Ağustos 2025 19:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tiago Tomas, Stuttgart'a imzayı atıyor!
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, transferlerine devam ediyor.

Daha önce Lorenz Assignon ve Lazar Jovanovic gibi transferlerde mutlu sona ulaşan Alman ekibi, son olarak Wolfsburg forması giyen Tiago Tomas için de kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

Bundesliga ekibi VfB Stuttgart, 23 yaşındaki Portekizli forvet Tiago Tomás'ın transferi için VfL Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Taraflar daha önce sözlü mutabakata varmıştı, bugün ise resmi imzalar öncesi tüm detaylar netleşti.

SÖZLEŞME 2029'A KADAR

Genç golcü, Stuttgart ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza atacak. Transferin toplam maliyetinin 13 milyon euro (11+2 milyon euro bonus) olduğu öğrenildi.


SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

Tiago Tomás'ın sağlık kontrollerinin bugün değil, hafta sonu (cumartesi/pazar) yapılması planlanıyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

SPORTİNG'DEN BUNDESLİGA'YA YOLCULUK

Portekiz'in Sporting altyapısından yetişen Tiago Tomás, kariyerinde önemli bir gelişim göstererek Bundesliga'nın dikkat çeken genç forvetlerinden biri haline geldi. Stuttgart, bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Wolfsburg formasıyla 36 maça çıkan Portekizli santrfor, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

