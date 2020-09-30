THY Avrupa Ligi'nin en başarılısı Messina

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezonda 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

Haber; AA
THY Avrupa Ligi'nin en başarılısı Messina
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30 Eylül 2020 15:36
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak 18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başantrenör olarak AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina olarak ön plana çıkıyor.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ayrılması ve bir sezon takım çalıştırmama kararıyla ligin en tecrübelisi Messina oldu.

Avrupa basketboluna 5 sezon sonra geçen yıl ülkesinin takımı AX Armani Exchange Olimpia Milan için dönen Messina, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kez kazandı.

- Şampiyonluk yaşayan 5 başantrenör var

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak başantrenörler içinde şampiyonluk yaşayan 5 isim bulunuyor.

Messina 4 şampiyonlukla listenin başında yer alırken, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ile CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis takımlarıyla ikişer kez mutlu sona ulaştı.

Zenit'i çalıştıracak Xavi Pascual daha önce Barcelona'yla, Olmypiakos'a dönen Georgios Bartzokas Yunan ekibiyle birer kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı.

- Ergin Ataman'ın 15. sezonu olacak

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi sahnesine 15. kez çıkacak.

Başarılı başantrenör, Messina, Dusko Ivanovic (Baskonia) ve Aito Garcia Reneses'den (ALBA Berlin) sonra organizasyonda en çok yer alan dördüncü başantrenör olarak sezona başlayacak.

- Obradovic 7 sezon sonra yok

THY Avrupa Ligi, 2013'ten sonra ilk kez Avrupa'nın en başarılı başantrenörü Zeljko Obradovic olmadan başlayacak.

Obradovic, 2001'de itibaren tek isim altında oynanan Avrupa Ligi'nde ikinci kez yer almayacak. Tecrübeli başantrenör Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra 2012-2013 sezonunda da takım çalıştırmamıştı. 

Avrupa Ligi'nde 7 yıl sonra yer almayacak Obradovic, 25 sezon yer aldığı organizasyonda 9 kez şampiyon olarak tarihin en başarılı başantrenörü olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

  İsim   Takım  Yaş   Sezon   Şampiyonluk
 Ettore Messina     AX Armani Exchange Olimpia Milan   61  18  4
 Pablo Laso   Real Madrid  53  9  2
 Dimitris Itoudis     CSKA Moskova    50  6  2
 Xavi Pascual   Zenit  48  13  1
 Georgios Bartzokas    Olympiakos  55  8  1
 Dusko Ivanovic   Baskonia  63   16  
 Aito Garcia Reneses    ALBA Berlin    74  15  -
 Ergin Ataman   Anadolu Efes  54  14  -
 Ioannis Sfairopoulos   Maccabi Playtika  53  6  -
 Rimas Kurtinaitis     Khimki  60  5  -
 Andrea Trinchieri     Bayern Münih   52  5  -
 Sarunas Jasikevicius    Barcelona  44  5  -
Sasa Obradovic   Kızılyıldız mts  51  3  -
Sarunas Jasikevicius  Valencia   49  1  -
Igor Kokoskov  Fenerbahçe Beko  49  -  -
Georgios Vovoras  Panathinaikos OPAP  44  -  -
Martin Schiller  Zalgiris  38  -  -
TJ Parker  ASVEL  36  -  -
 

- Avrupa Ligi tecrübesi olmayanlar dikkati çekiyor

Bu sezon THY Avrupa Ligi organizasyonunda 4 yeni başantrenör olacak.

Bu isimlerin başında Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Igor Kokoskov geliyor. Uzun yıllar NBA'de çalışan, Slovenya Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan 49 yaşındaki başantrenör, kariyerinin ilk Avrupa Ligi deneyimini sarı-lacivertlilerle yaşayacak.

Kokoskov gibi Georgios Vovoras (Panathinaikos OPAP), Martin Schiller (Zalgiris) ve TJ Parker (ASVEL) da ilk Avrupa Ligi sezonlarını takımlarıyla geçirecek.

- Ligin en yaşlısı Reneses, en genci TJ Parker

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör Alman ekibi ALBA Berlin'i çalıştıracak Aito Garcia Reneses olacak.

İspanyol ekibinin 74 yaşındaki başantrenörü, 16. kez Avrupa Ligi tecrübesi yaşayacak.

Ligin en genç başantrenörü olarak ise Fransız temsilcisi Asvel'in 36 yaşındaki çalıştırıcısı TJ Parker görev yapacak. Geçen sezon asistan koç olarak görev alan Parker, ilk kez bu kulvarda başantrenörlük yapacak.

 



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