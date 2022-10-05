İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin geride bıraktığımız haftalarda yollarını ayırdığı Thomas Tuchel'e ülkesi Almanya'dan teklif geldi. Tuchel, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den gelen teklife cevap verdi.



TUCHEL, LEVERKUSEN'İ REDDETTİ



Bilindiği üzere Tuchel, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e kaybettiği maçtan sonra 7 Eylül'de görevden alınmıştı. Bayer Leverkusen, Tuchel'i ikna etmek için uğraş verse de Tuchel bu teklifi geri çevirdi.



CHELSEA'DEKİ PERFORMANSI



Tuchel daha önce Almanya'da Mainz ve Borussia Dortmund'u çalıştırmıştı. 2021'de Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuchel, Maviler'de 100 maçta 60 galibiyet 24 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.





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