Thomas: "LeBron, bu sezon MVP seçilmeli"

Efsane oyuncu Isiah Thomas, Los Angeles Lakers'in süperstarı LeBron James'in, 2019-20 NBA normal sezonunun MVP'si seçilmeyi hak ettiğini söyledi.



Scoop B Radyo Podcast'in son bölümünde Thomas, LeBron ve Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo tartışmalarına dair fikrini beyan etti:



"MVP olmaya çok yakın (LeBron). Sezonu çok iyi bitireceğini düşünmüştüm. Çünkü LeBron kesinlikle güzel oynuyordu ve MVP ödülü için iddiasını ortaya koyuyordu. Giannis tüm sene en önde giden isimdi. Ama, sezonun askıya alınmasından önce, LeBron ve Lakers'ın iyi gittiğini düşünüyordum. Ve üstelik Milwaukee Bucks'tan sadece iki mağlubiyet geridelerdi. O noktada Giannis biraz yorulmuştu ve Milwaukee çok iyi oynamıyordu. Ve ben de, Lakers'ın Bucks ile eşit ya da önde tamamlaması durumunda, LeBron James'in ligin MVP'si olduğunu söylemeniz gerektiğini söyledim. Giannis'in MVP olduğunu söylemenizin tek sebebi, Milwaukee Bucks'ın Lakers'tan daha iyi bir dereceye sahip olması. Eğer Lakers daha iyi bir dereceyle bitirirse, şüphe yok ki LeBron James, MVP'dir."



İstatistikler bazında, 35 yaşındaki LeBron, Lakers için maç başına 25.7 sayı, 7.9 ribaund ve ligin tepesinde yer alan 10.6 asist ile oynarken, Greek Freak geçen yılki MVP sezonundan daha iyi bir performans sergileyerek, maç başına 29.6 sayı, 13.7 ribaund, 5.8 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok rakamlarına ulaştı.



