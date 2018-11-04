Thierry Henry: 'Futbolcularım oynamayı reddediyor'

Fransa Ligue 1'de 1-0'lık Reims yenilgisinin ardından 19. sıraya inen Monaco'nun yeni hocası Thierry Henry problemi buldu.
İşte Thierry Henry'nin açıklamaları;
"Çok endişe verici bir durum var. Hiç futbol oynamıyoruz. Taktikle ilgisi yok. Bu durum tamamen arzuyla ilgili."
OYNAMAYI REDDEDİYORLAR
"Futbolcularım, futbol oynamayı reddediyor. Olay taktik, teknik değil. Böyle kazanmak zor."
MONACO'YA GELMEZDİM
"Taraftarın hayal kırıklığını anlıyorum. Tekrar güvenimizi sağlamalıyız. Bu takımın kaliteli olduğunu düşünmesem, Monaco'ya gelmezdim"
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İşte Thierry Henry'nin açıklamaları;
"Çok endişe verici bir durum var. Hiç futbol oynamıyoruz. Taktikle ilgisi yok. Bu durum tamamen arzuyla ilgili."
OYNAMAYI REDDEDİYORLAR
"Futbolcularım, futbol oynamayı reddediyor. Olay taktik, teknik değil. Böyle kazanmak zor."
MONACO'YA GELMEZDİM
"Taraftarın hayal kırıklığını anlıyorum. Tekrar güvenimizi sağlamalıyız. Bu takımın kaliteli olduğunu düşünmesem, Monaco'ya gelmezdim"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın