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Thierry Henry: "Futbolcularım oynamayı reddediyor"

Monaco'nun teknik direktörü Thierry Henry, Reims'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından futbolcuları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Thierry Henry: 'Futbolcularım oynamayı reddediyor'
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04 Kasım 2018 23:11
Fransa Ligue 1'de 1-0'lık Reims yenilgisinin ardından 19. sıraya inen Monaco'nun yeni hocası Thierry Henry problemi buldu.

İşte Thierry Henry'nin açıklamaları;

"Çok endişe verici bir durum var. Hiç futbol oynamıyoruz. Taktikle ilgisi yok. Bu durum tamamen arzuyla ilgili."

OYNAMAYI REDDEDİYORLAR

"Futbolcularım, futbol oynamayı reddediyor. Olay taktik, teknik değil. Böyle kazanmak zor."

MONACO'YA GELMEZDİM

"Taraftarın hayal kırıklığını anlıyorum. Tekrar güvenimizi sağlamalıyız. Bu takımın kaliteli olduğunu düşünmesem, Monaco'ya gelmezdim"

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