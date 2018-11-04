Thierry Henry: 'Futbolcularım oynamayı reddediyor'

Fransa Ligue 1'de 1-0'lık Reims yenilgisinin ardından 19. sıraya inenyeni hocasıproblemi buldu."Çok endişe verici bir durum var. Hiç futbol oynamıyoruz. Taktikle ilgisi yok. Bu durum tamamen arzuyla ilgili.""Futbolcularım, futbol oynamayı reddediyor. Olay taktik, teknik değil. Böyle kazanmak zor.""Taraftarın hayal kırıklığını anlıyorum. Tekrar güvenimizi sağlamalıyız. Bu takımın kaliteli olduğunu düşünmesem, Monaco'ya gelmezdim"