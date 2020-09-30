TFF, kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF, kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini uzattı
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30 Eylül 2020 20:23
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, bugün gerçekleştirilen toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na eklenen geçici madde 11 ile 2020-2021 futbol sezonu için ulusal kulüp lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresini 15 Ekim'e kadar uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.



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