TFF, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Adası'na yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.



TFF'den yapılan açıklamada, dün gece yaşanan olayla ilgili, "Galatasaray Adası'na yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıda da kimsenin yaralanmamış olması ve can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Faillerin bir an önce yakalanacağına inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.





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