TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE BAŞVURUDA BULUNDU
Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
YENİ BİR TARİH BULUNAMADI
Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine TFF Yönetim Kurulu yeniden değerlendirme yaptı. Yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurularak alternatif bir tarih bulunamadı.
GALATASARAY DA KABUL ETMEDİ
Bu arada usul gereği kupanın diğer talibi Galatasaray'ın da görüşü alındı. Galatasaray net olarak 7 Nisan tarihi dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak bildirdi. Taraflardan birinin tarih değişikliği istemiyor olması da tarihin değişmemesinde etkili oldu. Fakat kararda asıl etken çok yoğun programda alternatif tarih olmaması oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE BAŞVURUDA BULUNDU
Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
YENİ BİR TARİH BULUNAMADI
Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine TFF Yönetim Kurulu yeniden değerlendirme yaptı. Yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurularak alternatif bir tarih bulunamadı.
GALATASARAY DA KABUL ETMEDİ
Bu arada usul gereği kupanın diğer talibi Galatasaray'ın da görüşü alındı. Galatasaray net olarak 7 Nisan tarihi dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak bildirdi. Taraflardan birinin tarih değişikliği istemiyor olması da tarihin değişmemesinde etkili oldu. Fakat kararda asıl etken çok yoğun programda alternatif tarih olmaması oldu.
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