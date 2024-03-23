TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün ertelenmesini talep ettiği 2023 Turkcell Süper Kupa'nın daha önce duyurulan tarihte oynanacağını açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe Kulübü, 11 Nisan'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine TFF Yönetim Kurulu yeniden değerlendirme yaptı. Yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurularak alternatif bir tarih bulunamadı.Bu arada usul gereği kupanın diğer talibi Galatasaray'ın da görüşü alındı. Galatasaray net olarak 7 Nisan tarihi dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak bildirdi. Taraflardan birinin tarih değişikliği istemiyor olması da tarihin değişmemesinde etkili oldu. Fakat kararda asıl etken çok yoğun programda alternatif tarih olmaması oldu.