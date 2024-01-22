TFF'den olay şike iddiası için açıklama geldi!

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NE OLMUŞTU?

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"BİZDEN HAKEM İSTEMEDİLER"

Türkiye Futbol Federasyonu, Rapid Wien ile Slovacko arasında Belek'te oynanan ve Türk hakemlerin yasadışı bahis şikesi yaptığı öne sürülen hazırlık maçıyla ilgili açıklama yaptı.TFF'nin açıklamasında,ifadeleri kullanıldı.Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, hazırlık maçında Slovacko'yu 2-1 mağlup etti ve maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı. İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar öne sürüldü. Haberin detayında, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi. Mücadelede yardımcı hakemin sürekli olarak cep telefonuna bakmasının şüphe uyandırdığı ayrıca 89. dakikada verilen penaltının da 'basit' olduğu kaydedildi. Rapid Wien kulübü bağlı olduğu Avusturya Futbol Federasyonu'na; Slovacko ise bağlı olduğu Çek Futbol Federasyonu'na bu maçta bahis şikesi yapılmış olabileceğine dair bildirimde bulundu."18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir.Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."