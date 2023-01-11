TFF'den İBB'ye 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlık ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ev sahipliği yapacakları 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen buluşmada TFF başkan vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay, Nüket Küçükel Ezberci ve Yalçın Orhan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş de görüşmelerde bulundu.



Yapılan görüşmede 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında stadyum ve şehirde yapılacak çalışmalar ile hazırlıklar konuşuldu.



Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına maddi ve manevi büyük katkılar sağlayacak Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunu en güzel şekilde gerçekleştirebilmek adına iki kurumun bir yol haritası belirleyerek iş birliği içerisinde çalışması konusunda mutabık kalındı.



Ziyarette Mehmet Büyükekşi tarafından Ekrem İmamoğlu'na 34 numaralı A Milli Takım forması takdim edildi.





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