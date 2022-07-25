TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi, "Hakemlik müessesinde geçtiğimiz sezon olumsuz kırılmalar oldu. Bunları ortadan kaldırmak için güven sistemini kazandırmamız lazım. Hakemlerin öz güvenini yükseltmemiz lazım. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bütün hakemlerimize geçtiğimiz sezon performansı ile ilgili bir şey yapmıyoruz. Klasmanları dondurduk, 14 Kasım'a kadar gösterecekleri performansa göre hareket edeceğiz. Gözlemci ve temsilciler için de aynı şey geçerli. Güzel bir seminer olacağını düşünüyoruz. Dünyaca ünlü, UEFA'nın bize temsil ettiği, hem saha hakemliği hem de VAR hakemliği için hocalarımızla anlaştık. Bizim niyetimiz belli." şeklinde konuştu.



Açıklamalarına devam eden Büyükekşi, "İstanbul Üniversitesi ile yaptığımı protokolle, seçilmeden önce bir konu söylemiştim, o da hakemlerin psikoteknik testleri yapılması gibiydi. Takım çalışması, vücut dili, liderlik, stres altında çalışma gibi. Bu testler yapılıyor. Bu testlerde eksik neyse eğitim verilecek. Sonra da fiziksel testler yapılacak." ifadelerini kullandı.



Hakem atamalarında yapay zeka sistemini artırmak istediklerini söyleyen Büyükekşi, "Diğer taraftan hem hakemlerin hem gözlemcilerin bir nevi yapay zeka, bilgisayar sistemi ile atanması. VAR hakemlerinin ayrılması, gözlemcinin ikiye çıkması, bunların hepsi futbolumuzda bu yeniliklerin hayırlı olacağını düşünüyoruz. Bunları bazıları yurt dışında uygulanıyor. Bu çalışmaları hem Türk futboluna, hem de dünyadaki uygulamaları daha da geliştirecek. Dijital çağa geçtik, biz de sözel gözlemci raporlarından sayısal gözlemci raporlarını geçiyoruz. Dijitalleşmeyi artıracağız. Yapay zeka konusunda çalışmalarımız olacak. Bu da Türk futboluna yeni bir soluk getirecek. Fair-Play'i ön plana alıyoruz. Sadece saha içinde değil, saha dışında da. Kadın yöneticileri aldık. Kadın yöneticilerin olduğu yerde, saygı olur, sevgi, barış olur. Maçlardan önce konserler yapmayı planlıyoruz. Kadınların, çocukların, gençlerin maçlara gelmesini istiyoruz. Deplasman yasağını kaldırdık. Maçların festival havasında geçmesini istiyoruz. Bunu başarabilirsek, kendimizi başarılı göreceğiz." diye konuştu.



1959 ÖNCESİ İÇİN AÇIKLAMA



Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar başvurusuna değinen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Göreve başladığımız tarih 16 Haziran. Temmuz ayı daha bitmedi. Aldığımız çok önemli kararlar var. Bu da iki yıl önce başvurulmuş, bizim de başlayalı bir ay oldu. Bize biraz zaman verin. Bizim herhangi bir şahsi görüşümüz yok. TFF yönetmelikleri, talimatları var. O talimatlar neyi söylüyorsa biz onu uygularız." değerlendirmesini yaptı.





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