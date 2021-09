TFF 3. Lig'de santra zamanı

TFF 3. Lig'de 3 grupta 55 ekibin mücadele edeceği 2021-2022 sezonu 4 Eylül Cumartesi günkü müsabakalarla başlayacak.



Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkan Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967 ile 76 Iğdır Belediyespor, TFF 2. Lig'den düşen Elazığspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor, Mamak ve Sancaktepe'nin yanı sıra ligde devam eden 45 takım TFF 3. Lig'de yer alacak.



1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 19 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta ilk yarı 19 Aralık haftasında, 2. Grup'ta ise 26 Aralık haftasında tamamlanacak. 2. Grup'ta her hafta bir takım haftayı maç yapmadan geçecek.



Her grupta 16 Ocak haftasında başlayacak ikinci devre 30 Nisan'da maçlarla sona erecek. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.



- Toplam 6 ekip 2. Lig vizesi alacak



Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt 2. Lig'e çıkacak. Gruplarında lideri takip eden dörder ekip, play-off maçlarına çıkacak. İlk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakan 6 ekipten 3'ü daha adını 2. Lig'e yazdıracak.



Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 12 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.



- İlk haftanın programı



TFF 3. Lig'de yarın başlayacak ilk haftanın programı şöyle:



1. Grup:



4 Eylül Cumartesi:



15.30 Batman Petrolspor-Bursa Yıldırımspor (Batman Yeni Şehir)



15.30 Kahta 02-Artvin Hopaspor (Kahta İlçe)



16.30 Çatalcaspor-Karaman Belediyespor (Müjdat Gürsü)



16.30 Hendekspor-Fatsa Belediyespor (Bolu Atatürk)



5 Eylül Pazar:



15.30 Elazığspor-Bergama Belediyespor (Elazığ Doğukent)



16.00 Nevşehir Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Nevşehir Gazi)



16.00 Erbaaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Erbaa İlçe)



16.30 Sancaktepe-Osmaniyespor (15 Temmuz)



16.30 Belediye Kütahyaspor-Arnavutköy Belediyespor ( Dumlupınar)



2. Grup:



4 Eylül Cumartesi:



16.00 Hacettepe-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Yenimahalle Hasan Doğan)



16.00 Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)



16.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çarşambaspor (Şile)



16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Altındağspor (Maltepe Hasan Polat)



16.30 Kuşadasıspor-52 Orduspor (Kuşadası Özer Türk)



5 Eylül Pazar:



16.00 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor (Aksaray Dağılgan)



16.00 Düzcespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)



16.30 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor (Darıca İlçe)



16.30 Kızılcabölükspor-Bayrampaşa (Kızılcabölük Semt)



Siirt İl Özel İdaresi (Bay)



3. Grup:



4 Eylül Cumartesi:



15.30 Mardin 1969-Modafen (Mardin 21 Kasım)



15.30 Ofspor-Çankaya (Of İlçe)



20.00 Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor (19 Eylül)



5 Eylül Pazar:



15.30 Gümüşhanespor-Ceyhanspor (Gümüşhane Yenişehir)



16.00 Kardemir Karabükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



16.00 İçel İdmanyurdu-Ağrı 1970 (Mersin)



16.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Fethiyespor (Başpınar)



16.30 Edirnespor-Belediye Derincespor (Edirne 25 Kasım)



16.30 Esenler Erokspor-Karşıyaka (Esenler Erokspor)