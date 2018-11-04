Terim'in hedef gösterdiği Barış Şimşek, VAR'dan çıkmıyor

23 Mayıs'tan beri yok?

24 saat dolmadan

Taca bakmaz

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, arka arkaya yaptıkları Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarında VAR'da görev alan hakem Barış Şimşek'e tepki göstermişti. Şimşek'in derbide bu sezon VAR'da 19. kez görev yaptığı ortaya çıktı.Derbide AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapan Barış Şimşek'in en son düdük çaldığı maçın 23 Mayıs'taki Tarsus-Kızılcabölük 3. Lig Play-Off maçı olduğu belirlendi. Şimşek'in sakatlığı olduğu için VAR'da görev yaptığı iddia edildi.Barış Şimşek, derbinin üzerinden 24 saat geçmeden bir kez daha VAR'da görev aldı ve dün 13.30'da başlayan Kasımpaşa-Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak görev aldı.F.Bahçe'nin bulduğu 2. golden önce taca çıkan topun yanlış kararla verilmesine isyan edilmişti. Ancak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sezon başında VAR'ın dışarı çıkan toplarda devreye girmediğini; faul, penaltı veya ihraçlarda kullanıldığını söylemişti..