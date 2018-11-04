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Terim'in hedef gösterdiği Barış Şimşek, VAR'dan çıkmıyor

Fenerbahçe derbisi sonrasında Fatih Terim'in adını sıkça dile getirerek yanlış karar aldığını söylediği Barış Şimşek'in, derbinin üzerinde 24 saat geçmeden başka bir maçı da yönettiği belli oldu.

Kaynak: Fotomaç
Terim'in hedef gösterdiği Barış Şimşek, VAR'dan çıkmıyor
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04 Kasım 2018 13:37
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, arka arkaya yaptıkları Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarında VAR'da görev alan hakem Barış Şimşek'e tepki göstermişti. Şimşek'in derbide bu sezon VAR'da 19. kez görev yaptığı ortaya çıktı.

23 Mayıs'tan beri yok?
Derbide AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapan Barış Şimşek'in en son düdük çaldığı maçın 23 Mayıs'taki Tarsus-Kızılcabölük 3. Lig Play-Off maçı olduğu belirlendi. Şimşek'in sakatlığı olduğu için VAR'da görev yaptığı iddia edildi.

24 saat dolmadan
Barış Şimşek, derbinin üzerinden 24 saat geçmeden bir kez daha VAR'da görev aldı ve dün 13.30'da başlayan Kasımpaşa-Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak görev aldı.

Taca bakmaz
F.Bahçe'nin bulduğu 2. golden önce taca çıkan topun yanlış kararla verilmesine isyan edilmişti. Ancak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, sezon başında VAR'ın dışarı çıkan toplarda devreye girmediğini; faul, penaltı veya ihraçlarda kullanıldığını söylemişti..

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