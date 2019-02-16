UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim tur umudunu koruyor. Deneyimli hoca, Avrupa Ligi'nde sanılanın aksine şanslarının devam ettiğine inanıyor.Fatih Terim bu nedenle gelecek hafta perşembe günü Portekiz'de oynanacak rövanş maçı için takımı erken götürmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı teknik adamın takımı Lizbon'a 1 gün yerine 2 gün önce götürüp, maçın havasına sokmaya çalışacağı belirlendi. Bu hamleyle futbolcuların mesajı alacağı ve tura daha fazla inanmaları öngörülüyor.Fatih Terim'in önceki akşam oynanan karşılaşmanın ardından da futbolcularına soyunma odasında moral aşılamaya çalıştığı öğrenildi.İspanyol hakem Gil Manzano'nun verdiği hatalı penaltının sonuç üzerindeki etkisini oyuncularına anlatan Terim'in, yaptığı değerlendirmede bu duruma vurgu yaptığı ifade edildi. Tecrübeli hocanın kısa toplantıda oyuncuların bireysel performanslarını ise gündeme getirmediği kaydedildi.Futbolcularından yenilgiyi unutarak Kasımpaşa maçına konsantre olmalarını isteyen Fatih Terim, Benfica rövanşını daha sonra düşünmelerini söyledi. Ligde puan kaybı istemeyen Galatasaray'ın teknik patronu son dönemde yoğun fikstür nedeniyle dinlenme fırsatı bulamayan futbolcularına 1 gün izin verdi.