Tenis heyecanı İstanbul'da başladı

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. 74.'sü düzenlenen turnuvanın basın toplantısı QNB Finansbank'ın katkılarıyla ve Tenis Eskrim (TED) Spor Kulubü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Toplantıya Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, Turnuva Direktörü Melis Yafe ve turnuvada mücadele edecek sporculardan Koray Kırcı ile Radu Albot katıldı. Bu yıl erkekler tenisinin önemli isimlerini ağırlayacak organizasyonda Türkiye'yi Berk İlkel, Koray Kırcı, Sarp Agabigün, Tuncay Duran ve Cengiz Aksu temsil edecek. Ayrıca turnuva için İstanbul'a gelen geçen yılın şampiyonu James Duckworth, dünya eski 7 numarası Fernando Verdasco da korta çıkacak oyuncular arasında yer alıyor.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, şunları söyledi:



"Kulübümüzde Veteran Turnuvası, Mesleki Doktorlar turnuvası bir de bu 74 yıllık geleneksel turnuvamız olmak üzere 3 tane turnuva yapılıyor. QNB Finasbank bu geleneksel turnuvamıza destek verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onun haricinde üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü turnuvamızın bu sene ana sponsoru olmadığı için Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü üyelerinin maddi destekleriyle bu turnuvayı gerçekleştirdik. Başta genel müdürümüz Gülcan Hanım'ın şahsında tüm personele, Melis'in şahsında ise tüm turnuva ve kulüp personeline teşekkür ediyorum. Çünkü bu turnuvayı bu seviyede yapabilmek hem konu hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor hem de özveri gerektiriyor."



"QNB BİR CAN SİMİDİ ATTI VE BİZİ HAREKETLENDİRDİ"



İspanya'daki bütün turnuvaları bankaların düzenlemesine rağmen buranın sponsoru olan İspanyol bankasının bundan kaçtığını ifade eden Tınaz, "İspanya'da görüyorsunuz 4. Grand Slam Şampiyonunu çıkardı. Biz oraya gelemedik ama bizim tenisimiz de çok ilerledi. Takım Kolombiya'da maçlar kazandı. Bu sene üyelerimiz yardım etti. Şu anda QNB bir can simidi attı ve bizi hareketlendirdi" dedi.



Bu sene Türkiye Tenis Federasyonu'ndan hiçbir destek almadıklarını belirten Tınaz, "Daha önceki yıllarda yapıyordu ama bu masrafın 5'te birini 6'da birini destek olarak veriyordu. Bu sene ekonomik imkansızlıklarından bahsettiler ama kendi açmak ve büyütmek istedikleri kulüpte 600 bin dolarlık turnuva yaptılar. Onu da tebrik ediyorum ama bu turnuvaların başka bir özelliği var. Bu turnuvalar yükselme turnuvaları. Bu turnuvayı 2018 yılında kazanmış kişi şu anda Amerika'da final oynadı. Federasyonumuzun kendi tutumudur. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz turnuvamızı yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde desteğimizi bulacağız" diye konuştu.



"TURNUVAYA KATKIDA BULUNMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"



QNB Finansbank Üst Gelir Segmenti ve Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz Bicak, QNB Finansbank olarak 74. kez düzenlenen İstanbul Challanger TED Open Turnuva'sına katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok köklü bir turnuva. 74 yıldır yapılıyor olması bizim için çok anlamlı. Bizde QNB Finansbank olarak sadece finansal anlamda değil ülkedeki sporun sanatın ve çevrenin gelişimine devamlı katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tenis de bizim için çok önemli bir spor. TED Kulübü'yle aslında yıllardır çalışıyoruz. 10 yılı aşkın birçok spor turnuvasında beraber iş birliğimiz var. Bu sene de 74. Kez düzenlenen bu köklü turnuvada onlara katkı sağladık. İnşallah çok güzel bir turnuva olur. Uluslararası düzeyde ses getirir. Mehmet bey'inde az önce açıkladığı gibi bugün burada yarışan sporcular ileride büyük turnuvalarda oynayan sporcular oluyor. O yüzden o anlamda da çok güzel bir turnuva. Biz destek olmaktan dolayı çok mutluyuz ayrıca seyircilerimize söyleyeyim; Pazar günü yani final gününde birçok etkinliğimiz olacak. Sürprizlerimiz olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi



"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR TURNUVA"



Sporculardan Koray Kırcı, "Benim için çok özel bir turnuva. Kendi kulübümde çok güzel başarılar sağlamak benim için çok önemli. Her sene olduğu gibi mükemmel bir organizasyon. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



1946 YILDAN İTİBAREN ORGANİZE EDİLİYOR



Dünya tenisini idare eden 'Association of Tennis Professionals ATP Tour' güdümünde gerçekleştirilen ve Challenger serisi turnuvalarından biri olan İstanbul Challenger, ülkemizde aralıksız olarak 74 yıldır gerçekleştiriliyor. Eski adı ile Uluslararası İstanbul Tenis Turnuvası, yeni adıyla 'İstanbul Challenger', 1946 yılından beridir Türkiye'de hiç aksamadan uluslararası olarak düzenleniyor. 2003 yılında organize edilen ATP tarafından seride yer alan 129 turnuva içinde en başarılı organize edilen turnuva seçilerek '2003 Challenger Award' ödülüne layık görüldü. Ödül, bizzat dönemin bir numarası Roger Federer tarafından TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz Fransa'da takdim edildi.



DÜNYA TENİSİN YILDIZLARI SAHNE ALDI



İstanbul Challenger geçtiğimiz yıllarda, Fabrice Santoro, Ivo Karlovic, Mario Ancic, Garcia Lopez, Phillip Kohlschreiber, Richard Gasquet, Robin Söderling, Thomas Berdych ve Nikolay Davydenko, Karen Khachanov, Alexsander Zverev, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitspas gibi dünya tenisinin zirvesinde yer alan yıldızları ağırladı. Turnuvaya dünya klasmanında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden yaklaşık olarak 50'si katılıyor. İstanbul Challanger, Türk tenisçiler için bir sıçrama tahtası niteliğinde olmakla birlikte Türk tenisine dünya arenasında sınıf atlatıyor.



8 GÜNDE 74 MAÇ OYNANACAK



İstanbul Challenger'da tek erkekler ve çift erkekler kategorileri bulunmaktadır. Eleme turu, ana-tablo ve çiftler de dahil olmak üzere 8 gün içerisinde 3 set üzerinden 74 maç oynanacak. Her sette Tie-Break sistemi uygulanıyor ve her maçta asgari 4 top, her 7 ve 9 oyunda değiştiriliyor. Turnuvada yaklaşık olarak toplam 3000 adet top kullanılıyor. Çeyrek finale kadar her maçta 4 ve sonra 7 çizgi hakemi, 3 ile 5 top toplayıcı görev yapacak. Turnuvada yabancı 5 orta hakem görev alacak. Gelmiş geçmiş en iyi tenis hakemlerinden Lars Graff, Mohammed Lahyani ve Carlos Sanches gibi önemli isimler yakın geçmişte İstanbul Challenger'da başhakem olarak görev almışlardı. Prestijli organizasyon, 18 Eylül Pazar günü saat 15.00'da tekler finali ile sona erecek. Oynanacak final maçının ardından ödül töreni ve Enbe Orkestrası konseri ile turnuva sona erecek.





