Tenis federasyonunda Cengiz Durmuş güven tazeledi

Türkiye Tenis Federasyonu'nda yapılan genel kurulda başkanlığa bir kez daha Cengiz Durmuş seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenis federasyonunda Cengiz Durmuş güven tazeledi
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30 Ekim 2021 16:00
Türkiye Tenis Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Cengiz Durmuş seçildi.

Ankara'daki The Green Park Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 142 delegenin oyunu alan Durmuş, başkanlık görevine yeniden getirildi. Diğer aday Osman Tural 58 oyda kalırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Cengiz Durmuş başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Adem Kaya, Ayşe Ayda Uluç, Baran Sevişoğlu, Bülent Necimoğlu, Cem Tınaz, Mehmet Fatih Can, Ferhat Nasıroğlu, Furkan Karakaş, Gürsel Tuna, İbrahim Okumuş, Muhammed Mehdi Kasapoğlu, Murat Altun, Yasemin Gebeş, Yunus Arıncı.

Yeniden başkanlığa seçilen Cengiz Durmuş, genel kurulda yaptığı konuşmada, düzenledikleri turnuvalarla tenisi Türkiye'nin dört bir tarafına yaydıklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri turnuvalar hakkında delegelere bilgiler veren Durmuş, sporcu, antrenör, hakem ve kulüp sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

Yeni dönemde Ankara'ya federasyon binasının da yer aldığı önemli bir tenis merkezini kazandıracaklarının altını çizen Durmuş, destekleri için delegelere teşekkür etti.


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