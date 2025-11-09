Tedesco'dan takıma uyarı: 'Galatasaray'a kadar kayıp yok'

Süper Lig'de son üç maçını kazanarak form grafiğini yükselten Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda ağırlayacağı Kayserispor'u da mağlup ederek serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor.
Tedesco'nun, dünkü antrenmanın ardından oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet serisinin önemine dikkat çektiği bildirildi.
"AYNI İSTEK VE ARZUYU GÖSTERİN, KAZANIRIZ"
Genç teknik adamın, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Plzen deplasmanında iki puan kaybettik ama oyunumuzda eksik olan tek şey goldü. Pozisyonları gole çevirebilirsek çok daha iyi olacağız. Kayserispor son maçında ilk galibiyetini aldı, bu nedenle motive bir rakiple karşılaşacağız. Ancak unutmamalıyız ki hiçbir maç mücadele etmeden kazanılmıyor. Beşiktaş derbisindeki istek ve arzuyu bu maçta da gösterirsek, üç puanı yine biz alırız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"GALATASARAY DERBİSİNE KADAR KAYIPSIZ GİDELİM"
Oyuncularından maçın ilk dakikasından itibaren kazanma isteğini sahaya yansıtmalarını isteyen Tedesco'nun, sözlerini şu şekilde tamamladığı aktarıldı:
"Taraftarımızın desteği her zaman olduğu gibi bu maçta da arkamızda olacak. Onlara güzel bir galibiyet armağan etmeliyiz. Galatasaray derbisine kadar kayıpsız ilerleyelim."
