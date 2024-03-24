Tchouameni: 'Kroos en iyilerden birisi'

Real Madrid'in Fransız yıldızı Aurelien Tchouameni katıldığı programda Real Madrid'deki günlük yaşamını ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkisini anlattı.



Takımın en deneyimli isimlerinden olan Toni Kroos için konuşan Tchouameni, "Tüm zamanların en iyi orta saha oyuncularından biri. Bu sezon inanılmaz bir seviyeye sahip." ifadelerini kullandı.



Toni Kroos ile sözleşmesi hakkında da konuştuğunu söyleyen Aurelien Tchouameni şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Sadece 1 yıllık sözleşmesi var. Yani her sezonun sonunda kalmak isteyip istemediğine karar verebilir. Onunla konuştuğunuzda ise 'Evet gelecek sezon takımda kalabilirim çünkü zirvede durmak istiyorum.' dedi."





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