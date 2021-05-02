Taylan Antalyalı: 'Beşiktaş derbisi çok farklı olacak'

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"2-0 net bir skorla ayrılıyoruz buradan. Daha farklı olabilirdi. ARkadaşlarımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. 3 maç kaldı, hepsini kazanmak istiyoruz. Galatasaray'a yakışır bir mücadele vermek istiyoruz. Şampiyonluk ne olur bilmiyorum ama biz 9 puan almak istiyoruz. Derbi maçın öneminin farkındayız. Her maç bizim için önemli. Derbi atmosferi daha farklı. Özel hazırlanacağız. Evimizde oynuyoruz. Bunu rakibimize hissettirip 3 puanı alacağız inşallah."



