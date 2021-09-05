Tarihi olay: Brezilya - Arjantin maçında kaos!

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maç normal şekilde başlamışken, tarihi bir olay yaşandı.



Maçın 6. dakikasında ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Yetkililer, 4 futbolcunun son 14 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadığına dair belge imzaladığını belirtti.



Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.



4 oyuncudan Martinez, Romero ve Lo Celso ilk 11'de yer alırken, Buendia ise yedek kulübesindeydi.



MESSI: "BİZ GİDİYORUZ"



Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü. Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz. 3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk. " ifadelerini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.



OYUNCULAR SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ



Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durdu. Arjantinli futbolcular, "4 arkadaşımız yoksa bizde yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediğini kaydetti.



BREZİLYA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: "İTAATSİZLİK"



Brezilya Sağlık Kurulu CEO'su Antonio Barra Torres, yaşananlarla ilgili açıklama yaparken, "4 oyuncunun sınır dışı için karantinaya alınması gerekiyordu ama bunu uygulamadılar. Stada gittiler, sahaya girdiler, bu tam bir itaatsizlik." ifadelerini kullandı.



CONMEBOL TOPU FIFA'YA ATTI



CONMEBOL, karşılaşmanın askıya alındığını ve maç raporunun FIFA Disiplin Komitesi'ne iletileceğini açıkladı.



SCALONI: "BİZE OYNAYAMAYACAKLARI SÖYLENMEDİ"

Karşılaşmanın askıya alınmasının ardından Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, "Çok üzücü. Suçlayacak birini aramıyorum, şu anda zamanı değil. Bu maçın büyük bir kutlama şeklinde olması gerekiyordu ama ne yazık ki böyle bitti. Bir teknik adam olarak ben oyuncuları savundum. Bize hiçbir zaman bu oyuncuların oynayamayacağı söylenmedi. Biz oynamak istedik, Brezilyalı oyuncular da öyle." dedi.





