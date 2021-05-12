Taraftardan Sergen Yalçın ve oyunculara destek

Vodafone Park'ta Andrea Bertolacci ve Fabio Borini'nin gollerine Rachid Ghezzal'le verdiği karşılık puan için yeterli olmayan Beşiktaş, sahasından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Hakem Ali Palabıyık'ın 90 dakikayı bitiren düdüğü çalmasının ardından yıkılan futbolcular, göz yaşlarını tutamadı. Özellikle; Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier saha içerisinde büyük bir yıkım yaşadı. Büyük üzüntü yaşayan futbolcuları, kulübün menajeri Halil Yazıcıoğlu başta olmak üzere teknik ve idari personel teselli etti.



Soyunma odasına giden oyuncular ve teknik ekip, localarda bulunan taraftarların tezahüratlarla kendilerini çağırmalarının ardından soyunma odasından çıkıp sahaya geri döndü.



Sergen Yalçın ve öğrencileri, tezahüratlarla verilen desteğe alkışla teşekkür etti.



