Tamer Tuna: 'Aldığımız puan bizi mutlu etmiyor'

TAMER TUNA: "ALDIĞIMIZ PUAN BİZİ MUTLU ETMİYOR"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde 9 haftada toplanan 10 puan takımımızı açıkçası çok mutlu etmiyor. Oynadığımız oyun, yaptığımız işler, gösterdiğimiz performans, hak ettiğimizin altında kaldı" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. İki grup halinde ayrı çalışan kırmızı beyazlıların antrenmanı çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Douglas salonda çalışırken, Mert Hakan Yandaş ve N'Dinga takımdan ayrı güçlendirme çalışması yaptı. Geçen hafta ameliyat olan Kone'nin ise yarın antrenmanlara katılacağı öğrenildi.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna ligde aldıkları puanın kendilerini mutlu etmediğini ifade ederekdiye konuştu.