Takas: Lamela + 25 milyon = Gil!

Tottenham, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Gil için Sevilla'ya Erik Lamela'yı verecek ve üstüne de 25 milyon euro nakit para ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Takas: Lamela + 25 milyon = Gil!
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20 Temmuz 2021 21:23
Transfer döneminde hareketlilik gün geçtikçe artarken, Tottenham ve Sevilla arasında flaş bir takas gerçekleşiyor.

Tottenham, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Gil için Sevilla'ya Erik Lamela'yı verecek ve üstüne de 25 milyon euro nakit para ödeyecek.

2013'ten bu yana Tottenham forması giyen 29 yaşındaki Erik Lamela, böylece 8 yıllık Londra kariyerini noktalayacak.

Geçen sezon Eibar'da kiralık olarak oynayan 20 yaşındaki Gil, La Liga'da 54 maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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