Tahsin Tam: ''2-0'dan 3-2'ye dönüyorsa maç bana yazar'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam, verilen yanlış kararların maçın önüne geçtiğini söyledi.



Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk 15 dakikasının ardından 2-0'lık skorla maçın kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.



Devreye de 2-0'lık net bir skorla girdiklerine işaret eden Tam, "İkinci devre bambaşka bir maç oldu bizim adımıza. Verilen yanlış kararlar maçın önüne geçti diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Yenilgiden dolayı üzgün olduğunu dile getiren Tam, şunları kaydetti:



"O anda tepki verip soğukkanlılığımızı korumalıydık. Yediğimiz gollere baktığımızda, kontradan yakalandığımız pozisyonlar değildi. Takım olarak kendi yarı sahamızdaydık. Sayısal eksikliğimiz yoktu. Çok fazla pozisyon vermeden 3-2 yenildik. Gerçekten bizi çok üzdü ama böyle olmaması gerekiyordu. Hakem, şu, bu bir sürü mazeret üretilebilir ama 2-0'dan bir maç 3-2'ye dönüyorsa bu maç bana yazar."



