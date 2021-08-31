Tahir Kıran: 'Oğulcan'ı oynatmam'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile aralarında yaşanan Oğulcan Çağlayan konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



TV100'e ve Beyaz TV'ye konuşan Kıran, Galatasaray'la tüm anlaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını anlatarak Galatasaray'ın parayı vermemesi durumunda Oğulcan Çağlayan'ı Galatasaray'da oynatmayacağını söyledi.



Tahir Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:



"REZAN BEY BENZİN DÖKTÜ"



"Galatasaray bizim uzattığımız bütün dalları kırdı. Artık uzlaşma yok, paramızı ödesinler. Burak Elmas'ın yanındaki kişi zaten bu transferin yanlış olduğunu söylüyor. Rizespor ile Galatasaray arasında ateş vardı bunu söndürmek istedik ama Rezan Bey benzin döktü. Savaşın kazananı olmaz herkes kaybeder ama çok kaybedeni Galatasaray olacak."



"NE İÇİYORLAR ANLAMADIM"



"Bize harççı, terör örgütü falan dediler. Ne içiyorlar anlamadım! Bu yüzden de Galatasaray'ı kutlamadık. Sporu nereye getirdiniz."



"FATİH HOCA'NIN KARAKTERİNİ BEĞENMİYORUM"



"'Fatih Hoca'nın hocalığını severim ama karakterini beğenmiyorum' dedim. Babam öldü, 7 ay sonra aradı ve bunun için böyle bir şey söyledim."



"SADECE BİR SÖZ İSTEDİM"



"Galatasaray'ın UEFA Kupası maçı öncesinde Burak beyi aradım, tek bir sözünle ben muvafakatnameyi imzalamaya hazırım dedim. Sadece Rizespor'un 1.2 milyon eurosunu yarın öbür gün veya 5 gün sonra değil, ne zaman istersen öde diye söz almak istedim."



"OĞULCAN'I OYNATMAM"



"Oğulcan Çağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitsin, isterse uzay mahkemesine gitsin. Ben bu parayı almadan Oğulcan Çağlayan'ı oynatmayacağım"



"OYNATMAK İSTİYORSAN PARAYI VERECEKSİN"



"Rezan Epözdemir benim muhattabım değil normalde ama ona şöyle bir cevap vereyim, basın toplantısında bunu söylememin nedeni dava açıp açmadıklarını öğrenmekti, nitekim öğrendik. Hemen atladı biz dava açtık diye. Kıvırma konusuna gelince para konusunda dedik. 64 Üyesi olan UÇK diye bir kurul var. Burada da madde var. Oynatmak istiyorsan parayı yatırır oynatırsın. Galatasaray'ın bugün Falcao'ya 9,5 milyon euro ödediği yerde bu para nedir ki? Amaç algı değiştirmek"



"KONU BU KADAR NET"



"Rizespor, 1.2 milyon euroya Kayseri Erciyesspor'dan Oğulcan Çağlayan'ı transfer etmiş. Transfer mukavelesinde "Futbolcu eğer haksız fesih yaparsa Rizespor'un onun için ödediği parayı geri öder" diye bir madde var. Bu Galatasaray kulübünü de değil, futbolcuyu bağlıyor. Bu konu gayet açık."



