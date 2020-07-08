Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlayacak?
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08 Temmuz 2020 19:06
Türkiye Futbol Federasyonu, merak edilen transfer döneminin de tarihini açıkladı. Bu yaz transfer dönemi 4 Ağustos tarihinde başlayacak ve 5 Ekim tarihinde sona erecek.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.



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