Türkiye Futbol Federasyonu, merak edilen transfer döneminin de tarihini açıkladı. Bu yaz transfer dönemi 4 Ağustos tarihinde başlayacak ve 5 Ekim tarihinde sona erecek.



TFF'nin yaptığı açıklamada, "2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı.



