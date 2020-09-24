EN ÇOK ZARAR BAŞAKŞEHİR'İN

Fenerbahçe 22 milyon Euro ile en çok para kazanan takım oldu.Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken, lig ekipleri alım satımlardan kar etmeyi başardı.Kulüpler, şu ana kadar gerçekleşen transferlere 19.8 milyon Euro harcarken, sattıkları futbolculardan ise 39.6 milyon Euro kazanmayı başardı. 19.8 milyon Euro kar eden takımlardan en çok kazananı ise Fenerbahçe oldu.Sarı-lacivertli takım Vedat Muriqi'ten gelen parayla birlikte satışlardan kasasına toplam 22 milyon Euro koydu. İkinci sırayı ise Sörloth'un satışından 10 milyon Euro kazanan Trabzonspor aldı.Transferler incelendiğinde 21 ekipten 4'ünün alım-satımda artıya geçtiği görüldü.Fenerbahçe 14.6 milyon Euro ile ilk sırayı alırken, Trabzonspor 7.2 milyon Euro ile ikinci, Yeni Malatyaspor ise 2.2 milyon Euro ile üçüncü oldu. Antalyaspor da 1.44 milyon Euro ile 4'üncü basamağa yerleşti.Alım satımlarda en fazla eksiye düşen ekip ise 4 milyon Euro ile Medipol Başakşehir oldu.