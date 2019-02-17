SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 4-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Younes Belhanda ile 28, 53 ve 68. dakikalarda Sofiane Feghouli'den geldi. Feghouli kariyerindeki ilk hat-tricki yaparken; son 5 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performansa ulaştı. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 14. dakikada Trezeguet kaydetti. u sonucun ardından Galatasaray üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 42 yaptı. Kasımpaşa ise ardı ardına oynadığı 5 maçta da yenilgi yaşadı ve 29 puanda kaldı. İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu....Yeni Malatyaspor 1-2 BeşiktaşAkhisar Bld.Spor 0-0 AnkaragücüBursaspor 0-2 Çaykur RizesporFenerbahçe 1-1 KonyasporErzurum BB 4-2 SivassporTrabzonspor 0-2 AlanyasporKayserispor 2-1 GöztepeKasımpaşa 1-4 GalatasarayAntalyaspor 20:00 BaşakşehirAlanyaspor - KasımpaşaGöztepe - TrabzonsporÇaykur Rizespor - MalatyasporSivasspor - AntalyasporAnkaragücü - Erzurum BBGalatasaray - Akhisar Bld.SporKonyaspor - KayserisporBeşiktaş - FenerbahçeBaşakşehir - Bursaspor