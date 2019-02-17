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Süper Lig Puan durumu güncel sıralama ve 23. hafta fikstürü

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte Süper Lig'deki son puan durumu...

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig Puan durumu güncel sıralama ve 23. hafta fikstürü
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17 Şubat 2019 21:04
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 4-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Younes Belhanda ile 28, 53 ve 68. dakikalarda Sofiane Feghouli'den geldi. Feghouli kariyerindeki ilk hat-tricki yaparken; son 5 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performansa ulaştı. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 14. dakikada Trezeguet kaydetti. u sonucun ardından Galatasaray üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 42 yaptı. Kasımpaşa ise ardı ardına oynadığı 5 maçta da yenilgi yaşadı ve 29 puanda kaldı. İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu....

22. HAFTA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş

16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 0-0 Ankaragücü
Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor

17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 4-2 Sivasspor
Trabzonspor 0-2 Alanyaspor
Kayserispor 2-1 Göztepe
Kasımpaşa 1-4 Galatasaray

18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir

SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 



SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ

Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurum BB
Galatasaray - Akhisar Bld.Spor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor



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