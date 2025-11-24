Süper Lig'de 7 gollü inanılmaz maç!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada, 76. dakikada penaltıdanve 77 ile 90+11. dakikadaattı.Başakşehir'in gollerini ise 22. dakikada penaltıdanile 45. dakikadakaydetti.Başakşehir'de, mücadelenin 10. dakikasında Edin Vişça'ya yaptığı faulün ardından direkt olarak kırmızı kart gördü.Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir'in ise Süper Lig'de galibiyet hasreti 2 maça çıktı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, 28 puana yükseldi. RAMS Başakşehir, 13 puanda kaldı.Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebosele'ye sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.



17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı frikikte ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onana'da kaldı.



19. dakikada oyun oynandığı sırada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun Okay Yokuşlu'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.





22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1



41. dakikada Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.



45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YAR)







50. dakikada Zubkov'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Augusto kafayla topu altıpasın gerisindeki Onuachu'ya indirdi. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta Olaigbe'nin sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer uçarak topu kornere çeldi.



55. dakikada Zubkov'un sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kale önüne çeldi. Dönen topta kale önündeki Okay Yokuşlu'nun kafayla tamamlamak istediği pozisyonda Muhammed Şengezer, bir kez daha meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını önledi.



71. dakikada soldan Zubkov'un kullandığı kornerdeki hava topu mücadelesinde top Kemen'e çarptı. Atak tamamlandıktan sonra VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörden pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, meşin yuvarlağın Kemen'in eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.



76. dakikada Onuachu, kullandığı penaltıda topu sol alt köşeden filelere gönderdi: 2-2



77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortada top savunmadan sekti ve ceza sahası sol çaprazındaki Batagov'un önüne düştü. Batagov'un altıpas gerisine çıkardığı pasta Muçi, meşin yuvarlağı bekletmeden ağlarla buluşturdu: 2-3



85. dakikada sağ iç kulvardan Muçi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Batagov'un kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



90+1. dakikada Onur Bulut'un soldan kullandığı kornerde ön direkteki Duarte'nin kafa vuruşunun ardından Da Costa'dan seken topu kale önünde sağ ayağıyla tamamlayan Bertuğ Yıldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, pozisyondaki ofsayt potansiyelinden dolayı VAR kontrolünün ardından orta noktayı gösterdi: 3-3



90+11. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada son anlarda hücuma çıkan Batagov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muçi'nin topu soluna çektikten sonra yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelere gitti: 3-4



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Umut Güneş (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 13 Opoku), Shomurodov, Harit (Dk. 62 Berat Özdemir), Selke (Dk. 81 Da Costa)



Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli (Dk. 63 Muçi), Zubkov, Augusto (Dk. 86 Ozan Tufan), Visca (Dk. 11 Olaigbe), Onuachu



Goller: Dk. 22 Selke (Penaltıdan), Dk. 45 Shomurodov, Dk. 90+1 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Augusto, Dk. 76 Onuachu (Penaltıdan), Dk. 77 ve 90+11 Muçi (Trabzonspor)



Kırmızı kart: Dk. 10 Ebosele (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 16 Oulai, Dk. 90+12 Muçi (Trabzonspor), Dk. 31 Ba, Dk. 33 Kemen (RAMS Başakşehir)







