04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
13:00
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
13:30
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
13:30
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Süper Lig'de 15. haftanın perdesi cuma günü açılacak. Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

calendar 04 Aralık 2025 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı cuma oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:


- Cuma:

20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)

- 6 Aralık Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

- 7 Aralık Pazar:

14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)

20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

- 8 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
