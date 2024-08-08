Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri!

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri!
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08 Ağustos 2024 10:50
Son güncelleme 08 Ağustos 2024 11:05
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman

Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın

Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

Çaykur Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen



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