Suns, D'Angelo'yu kovalamayınca, Booker'la araları bozulmuş!

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'ın, Suns'ın 2019'da yakın arkadaşı D'Angelo Russell'ı serbest oyuncu olduğunda takip etmemeye karar vermesinden ötürü, organizasyondan memnun olmadığını bildirildi.



İkilinin, bir diğer 2015 Draft'ında seçilen oyuncu Karl-Anthony Towns ile oldukça yakın olduğu biliniyor.



Suns'ın Booker'ın iyi arkadaşını takip etmek istememesinin sebebinin, "Russell'ın görünüşe göre Booker üzerinde saha dışında iyi bir etkisi olmayacağını düşünmeleri" olduğu açıklanmıştı.



SNY'den Ian Begley'e göre Booker, raporun hazırlandığı tarihte organizasyonla memnun değildi.



ROZIER'I KOVALAYIP, RUBIO'YU ALMIŞLARDI



Suns, Terry Rozier'ı takip etmeyi seçmişti ve Charlotte Hornets, Boston Celtics ile bir imza ve takas yaparak Rozier'ı almayı başardığında, Ricky Rubio'yu kadrosuna katmıştı.



Phoenix, Booker'a çaylak sözleşmesinin üzerine beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir uzatma kontratı vererek Booker bağlılık göstermişti, ancak bunun Booker ve organizasyonun aynı düşünce içerisinde olduğu anlamına gelmiyor.



Elite Media Group'tan Trevor Trout ve Kameron Hay, geçtiğimiz günlerde Booker'ın babası olan eski NBA oyuncusu Melvin Booker'ın oğlunun, kaybeden durumda olduğunu izlemekten bıktığını tartışmışlardı:



"Melvin Booker (Devin Booker'ın babası) Fox Sports Arizona'ya oğlunun her gece anlamsız bir şekilde 26 sayı atıp kaybetmesini izlemekten bıktığını söylemişti. Phoenix Suns, personele çok az para ödüyor ve takım sahibinin de hiçbir şeyden haberi yok. Booker'ı Knicks'e götürme çabaları oldukça gerçektir. Ve bu gerçekleşebilir, çünkü Leon Rose bunu yapabilecek adam."



