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Sumudica: "Ligin bittiğini sandılar"

Süper Lig'de Bursaspor deplasmanında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Sumudica: 'Ligin bittiğini sandılar'
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02 Mart 2018 23:37
Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, futbolcularına sitem etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bugün iki takımın da kötü oynadığını, karşılaşmanın zayıf geçtiğini söyledi. 

Maçta tempo olmadığını anlatan Sumudica, ''Arkadaşlarım 38 puan yaparak ligin bittiğini sandılar sanırım. Hiç bir şeyin bittiği yok. Benim başka bir hedefim daha var. Ben daha fazla yukarıda kalmak istiyorum. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Kayserispor'a geldiğimden beri en kötü oyunumuzun bu akşam olduğunu söyleyebilirim.'' şeklinde konuştu

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