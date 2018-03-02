Sumudica: 'Ligin bittiğini sandılar'

Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör, futbolcularına sitem etti.Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bugün iki takımın da kötü oynadığını, karşılaşmanın zayıf geçtiğini söyledi.Maçta tempo olmadığını anlatan Sumudica, ''Arkadaşlarım 38 puan yaparak ligin bittiğini sandılar sanırım. Hiç bir şeyin bittiği yok. Benim başka bir hedefim daha var. Ben daha fazla yukarıda kalmak istiyorum. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Kayserispor'a geldiğimden beri en kötü oyunumuzun bu akşam olduğunu söyleyebilirim.'' şeklinde konuştu