Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Mücadelelerin ardından play-off ve baraj etabına kalan takımlar belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu genel sıralamada ilk sekiz içerisinde tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor takımları, play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Son dört sırada kalan Seramiksan, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor ve İlbank takımları ise baraj etabında mücadele edecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Seramiksan: 3 - Fenerbahçe: 0
Galatasaray: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - VakıfBank: 1
Beşiktaş: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - İlbank: 0
Halkbank: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mücadelelerin ardından play-off ve baraj etabına kalan takımlar belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu genel sıralamada ilk sekiz içerisinde tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor takımları, play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Son dört sırada kalan Seramiksan, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor ve İlbank takımları ise baraj etabında mücadele edecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Seramiksan: 3 - Fenerbahçe: 0
Galatasaray: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - VakıfBank: 1
Beşiktaş: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - İlbank: 0
Halkbank: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:
|Takımlar
|Oynadığı maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Puan
|Eczacıbaşı VitrA
|22
|21
|1
|62.71
|VakıfBank
|22
|19
|3
|57.415
|Galatasaray
|22
|16
|6
|48.085
|Fenerbahçe
|22
|16
|6
|46.845
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|22
|12
|10
|42.2
|Halkbank
|22
|9
|13
|30.65
|Beşiktaş
|22
|9
|13
|30.155
|Nilüfer Belediyespor
|22
|9
|13
|26.44
|Seramiksan
|22
|8
|14
|25.335
|Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
|22
|8
|14
|25
|Çanakkale Belediyespor
|22
|5
|17
|14.6
|İlbank
|22
|0
|22
|4.31