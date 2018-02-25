  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona erdi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2018 20:25
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Mücadelelerin ardından play-off ve baraj etabına kalan takımlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu genel sıralamada ilk sekiz içerisinde tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor takımları, play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Son dört sırada kalan Seramiksan, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor ve İlbank takımları ise baraj etabında mücadele edecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Seramiksan: 3 - Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - VakıfBank: 1

Beşiktaş: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - İlbank: 0

Halkbank: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:

Takımlar  Oynadığı maç  Galibiyet   Mağlubiyet  Puan
 Eczacıbaşı VitrA  22  21  1  62.71
 VakıfBank  22  19  3  57.415
 Galatasaray  22  16  6  48.085
 Fenerbahçe  22  16  6  46.845
 Bursa Büyükşehir Belediyespor   22  12  10  42.2
 Halkbank   22  9  13  30.65
 Beşiktaş  22  9  13  30.155
 Nilüfer Belediyespor   22  9  13  26.44
 Seramiksan   22  8  14  25.335
 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas   22  8  14  25
 Çanakkale Belediyespor   22  5  17  14.6
 İlbank   22  0  22  4.31
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için