Takımlar Oynadığı maç Galibiyet Mağlubiyet Puan Eczacıbaşı VitrA 22 21 1 62.71 VakıfBank 22 19 3 57.415 Galatasaray 22 16 6 48.085 Fenerbahçe 22 16 6 46.845 Bursa Büyükşehir Belediyespor 22 12 10 42.2 Halkbank 22 9 13 30.65 Beşiktaş 22 9 13 30.155 Nilüfer Belediyespor 22 9 13 26.44 Seramiksan 22 8 14 25.335 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 22 8 14 25 Çanakkale Belediyespor 22 5 17 14.6 İlbank 22 0 22 4.31

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon, 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.Mücadelelerin ardından play-off ve baraj etabına kalan takımlar belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu genel sıralamada ilk sekiz içerisinde tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor takımları, play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.Son dört sırada kalan Seramiksan, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çanakkale Belediyespor ve İlbank takımları ise baraj etabında mücadele edecek.Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:Seramiksan: 3 - Fenerbahçe: 0Galatasaray: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - VakıfBank: 1Beşiktaş: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - İlbank: 0Halkbank: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde: