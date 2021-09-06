Süleyman Hurma: 'Ribery transferini beceremedik'

Bonservisi elinde olan Franck Ribery'nin Serie A'ya yeni yükselen Salernitana'ya imza atmasının ardından Karagümrük'ten açıklama geldi.



Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada "Maalesef Ribery transferini beceremedik, arzu ettiğimiz seviyede bitmedi fakat buna rağmen kaliteli bir takımımız var" ifadelerini kullandı.



38 yaşındaki Ribery'yi kadrosuna katamayan Karagümrük, bunun üzerinde Parma'dan 23 yaşındaki Yann Karamoh'u kadrosuna kattı.



Salernitana ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Franck Ribery de, " Benim hayatım futbol. Para için yaşıyor olsaydım, Salernitana'da olmazdım." mesajını verdi.