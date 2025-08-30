Stoilov: 'Emerson Toulouse'ye gidiyor'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, gol dışında rakiplerine pozisyon vermediklerini söyledi.Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün 2 puan kaybettikleri bir maç olduğunu, çok fazla net fırsat yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.Kalelerine gelen ilk şutun golle sonuçlandığını vurgulayan Stoilov,dedi.Stoilov, Konyaspor'un da akıllı bir oyun oynadığını, 2. ve 3. golü bulup maçı koparmaları gerektiğini aktardı.Brezilyalı forvet Emerson'un kadroda olmaması ile ilgili soruya Stoilov, şöyle devam etti:Olaitan'ın 60. dakikada oyundan çıkmasına ilişkin soruya da Stoilov, sahip olduğu seviyeyi sahaya yansıtmadığını, memnun olmadığı için de değişiklik yaptığını sözlerine ekledi.