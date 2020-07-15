Rizespor, Ünal Karaman'ın ayrılığının ardından teknik direktörlüğe Stjepan Tomas'ın getirildiğini ve Hırvat hocanın önümüzdeki sezon görevi alacağını açıkladı.



Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Boşalan teknik direktörlük arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadeleri yer aldı.



Stjepan Tomas, son olarak bu sezon Antalyaspor'da teknik direktörlük görevinde yer almıştı.



