Steve Kerr, Lakers için: "Özgüvenleri var, yorgunlukları yok"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, ekibinin bu gece karşılaşacağı Los Angeles Lakers hakkında konuştu.



Warriors (6-6, Batı Konferansı'nda dokuzuncu) bu gece son şampiyon Lakers ile (11-3, Batı Konferansı'nda birinci) karşılaşacak.



Sezonda bu geceki ilk karşılaşmalarından önce, Warriors koçu şu şekilde konuştu:



"Şampiyonluğu kazanmanın getirdiği özgüvene sahipler ve birden fazla şampiyonluk kazanmanın getirdiği yorgunluktan da yoksunlar. Bu gerçekten tatlı bir noktadır. 73 maç kazandığımız yıl kendimizi bulduğumuz noktayla aynı."



