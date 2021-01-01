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Steve Kerr, Lakers için: "Özgüvenleri var, yorgunlukları yok"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, ekibinin bu gece karşılaşacağı Los Angeles Lakers hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, ekibinin bu gece karşılaşacağı Los Angeles Lakers hakkında konuştu.

Warriors (6-6, Batı Konferansı'nda dokuzuncu) bu gece son şampiyon Lakers ile (11-3, Batı Konferansı'nda birinci) karşılaşacak.

Sezonda bu geceki ilk karşılaşmalarından önce, Warriors koçu şu şekilde konuştu:

"Şampiyonluğu kazanmanın getirdiği özgüvene sahipler ve birden fazla şampiyonluk kazanmanın getirdiği yorgunluktan da yoksunlar. Bu gerçekten tatlı bir noktadır. 73 maç kazandığımız yıl kendimizi bulduğumuz noktayla aynı."


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