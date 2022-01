Stefano Okaka'dan Beşiktaş ve Galatasaray itirafı

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



BÖYLE DEVAM ETMELİYİM



Futbolda inişli ve çıkışlı dönemler olur. Önemli olan istikrardır. Ligin ilk yarısındaki performansımı sıkı çalışmaya borçluyum. Bireysel olarak gollerimi değerlendirmek doğru değil, takım olarak iyi işler yapmamız önemli. Çalışmalarıma sıkı şekilde devam etmek istiyorum.



KAÇ GOL HEDEFİ VAR?



Anderlecht'te kariyer rekorum 17. Ancak futbolda kendime sınır getirmek istemiyorum. Ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum, atabildiğim kadar atmak istiyorum. Kariyerimdeki 18 sene boyunca böyle oldu. Mücadelemi vereceğim, gol atıp atmadığıma sonra bakarız. Sezon sonunda neleri başaracağımızı göreceğiz.



EN BEĞENDİĞİ GOLCÜLER



Robert Lewandowski, Erling Haaland ve Cristiano Ronaldo usta ayaklar. Bu üç ismi çok beğeniyorum. Türkiye'den Mario Balotelli'yi beğenirim, dostum olur.



BALOTELLI GİBİ DÖNMEK İSTİYORUM



Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı için açık kapı bıraktı ve geri döndüğü için çok mutluyum. Benim hedefim de İtalya Milli Takımı'na tekrar seçilmek olacak. Ligin ilk yarısında gösterdiğim performansla bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Bu tek başıma olmadı. Takım arkadaşlarım da bana çok yardım ediyor. Eğer miili takıma dönersem, bunu Emre Hoca, takım arkadaşlarım ve kulüpteki herkesin bana olan desteğiyle başarmış olacağım.



TÜRKİYE LİGİ KALİTELİ



Türkiye Ligi son 2-3 yılda çok gelişti. Kalite anlamında da diğer liglerden farkı yok. Oyuncu kalitesi olarak Avurpa'dan birçok yıldız var. Harika statlar, harika tesisler var. Avrupa liglerinden geri kalan bir durum yok. Sadece geri kalan çok çalışmak ve tadını çıkarmak. İngiltere Premier Lig üst seviye ama Türkiye Ligi de gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye Ligi, en iyi noktaya kadar yükselecektir.



BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İSTEDİ



Türkiye Ligi'ni çok takip etmiyordum ama büyük takımları biliyorum. İngiltere Premier Lig'de oynarken, Beşiktaş ve Galatasaray'dan çok ciddi teklif aldım. Fatih Terim'in ilgisi vardı. 4-5 sene önce gelmeye çok yakındım ama gerçekleşmedi. Şimdi Başakşehir'deyim ve çok muyluyum. Beşiktaş ve Galatasaray'a gelmeye gerçekten çok yakındım.



BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM!

G.SARAY'A ÇOK YAKINDIM



Beşiktaş'ın bana yaptığı teklif için 20 kişilik kafileyle geldi. kardeşimle evdeydik ve bir görüşme oldu. İyi bir görüşme yaptık ama kulüp bazında anlaşma olmadığı için transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile çılgın bir görüşme oldu. Galatasaray formasına araca binip havalimanına gitmek kadar yakındım. Avrupa'da transferin son saatleriydi ve olmadı. Kardeşimle konuşurken, havalimanında beni bekliyordu. Premier Lig'deki kulübüm ve Galatasaray arasınmda anlaşma gerçekleşmedi ve ben gelmedim.



FATİH TERİM İMPARATOR



Türkiye'de bahsedildiği gibi Fatih Terim bir İmparator. İtalya'da çok iyi işler yaptı. Sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başarılı işler yaptı. Türkiye'nin Fatih Terim ile gurur duyması lazım. Avrupa'da ve dünyada en iyi Türk antrenör olarak biliniyor. herkes saygı göstermeli. Türkiye adına böyle bir teknik adamın olması gurur verici.



EMRE BELÖZOĞLU İLE HER ŞEY DEĞİŞTİ



Emre Belözoğlu, efsane bir Türk futbolcusu. Kariyeri her şeyi anlatıyor, bir şey söylememe gerek yok. İtalya ve İspanya'da en iyi takımlarda oynamış, tarihteki en iyi isimlerle oynamış birisi. Hoca olarak geldiğinde, birçok şey onunla değişti. Oyun mentalitemiz, saha içerisindeki dizilişimiz çok değiştir. Kötü giden takımı değiştirmesi kolay değildi. genç bir teknik adam olarak bize bakış açısı, bir ağabey gibi. Bize ilettikleri taktikleri iyi dinlemeliyiz ve iyi şekilde uygulamalıyız. Kendisiyle beraber sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz.



TREZEGUET'İ TANIYORUM, KATKI YAPAR



Trezeguet'in transferini bilmiyorum, eğer resmen gerçekleşirse; bize katkısı olacaktır. Onu tekrar görmekten mutlu olacağım. Anderlecht'te beraber oyunadık, yeniden birlikte oynamak güzel olacaktır. İyi işler yapabiliriz. Başakşehir'e de katkı sağlayacaktır.



TÜRKİYE İÇİN İTİRAFLAR



Türkiye'de şehirleri, yemekleri ve insanları çok sevdim. Türk insanı çok kibar. bana oldukça iyi şekilde devaranıyorlar. Türkiye'de ve İstanbul'da bana çok yardımcı oluyorlar. İstanbul'a daha önce gelmemiştim ama dünyadaki en iyi şehirlerden bir tanesi.





