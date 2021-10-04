Stefan Kuntz: 'Önce Ferdi karar versin'

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Ferdi Kadıoğlu açıklaması yaptı.



Alman teknik adam, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullandı.



"ARTIK KURAL DEĞİŞİYOR"



Kuntz, "Almanya'da yetişen yetenekli gençlerin Türk Milli Takımı'nda mı, Alman Milli Takımı'nda mı oynamasını istersiniz?" sorusunu, "Tabii ki beni takip etsinler derim. Mesela Ahmed Kutucu'dan bahsedelim. Ahmed'i Alman milli takımını seçmesi için ikna etmeye çalışmıştım. Genç bir oyuncunun vermesi gereken ilk karar bu. Şimdi kuralları değiştiriyorlar. Artık Ümit Milli Takım için bir resmi maça çıktıktan sonra milli takımı değiştirme şansı kalmıyor. Avrupa'da iyi bir futbol ağım var. Bu 4 maç geçtikten sonra, Türkiye için oynayabilecek her oyuncuyu milli takım için ikna etmeye çalışacağım." şeklinde yanıtladı.



ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ GELECEK



Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11 oyuncusu haline gelen 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, U16'dan bu yana Hollanda Milli Takımı için oynuyor. Henüz a milli takımlar için tercihini yapmayan Ferdi'ye tek resmi teklif Kanada'dan gitti.



Hollanda için oynaması da ihtimal dahilinde olan Ferdi Kadıoğlu'nun Türk milli takımında oynama şansı da bulunuyor.



